Сегодня, 27 мая 2020 года, популярному советскому рок-музыканту Александру Башлачеву, которого поклонники называют СашБаш, исполнилось бы 60 лет.

Александр родился в Череповце, а погиб в Ленинграде. Поэт и музыкант включен в так называемый "клуб 27" - так обобщают талантливых людей, трагически умерших в этом возрасте. Среди них лидер Nirvana Курт Кобейн, основатель The Rolling Stones Брайан Джонс, британская певица Эми Уайнхаус и другие.

"Страна" пересказывает биография знаменитого российского певца, а также публикует его самые популярные песни.

Биография Александра Башлачева

Александр Николаевич Башлачев родился 27 мая 1960 года в Череповце Вологодской области. Окончил Уральский государственный университет по специальности "Журналистика", работал в газете в родном городе.

После получения диплома познакомился с журналистом и музыкальным критиком Артемием Троицким. По его приглашению отыграл серию "квартирников" в Москве и Ленинграде, а вскоре перебрался жить в город на Неве.

Его первое выступление для относительно широкой аудитории состоялось в возрасте 25 лет. Он спел в Ленинграде с Юрием Шевчуком в местной ветеринарном институте. Лидер ДДТ, а также Константин Кинчев и Дмитрий Ревякин в дальнейшем стали его друзьями.

На жизнь в Ленинграде певец зарабатывал работой в котельной. Между сменами он писал песни и выступал. За очень короткую творческую жизнь Башлачев написал около 70 песен и сыграл более 120 концертов, и успел навсегда войти в историю советского рока наряду с ушедшими из жизни в молодости Виктором Цоем, Егором Летовым, Янкой Дягилевой.

Погиб Александр Башлачев утром 17 февраля 1988 года. Он скончался на месте. Его гражданская жена Анастасия Рахлина высказывала мнение, что причиной самоубийства мог послужить творческий кризис и чувство одиночества, которые вылились в депрессию. Хотя друзья артиста не верят, что он мог самостоятельно прервать жизнь.

Похоронили Башлачев через пять дней, 23 февраля, на ленинградском Ковалевском кладбище.

Могила Александра Башлачева на питерском Ковалевской кладбище. Фото: Википедия

У Александра Башлачева два сына. Первенец Иван умер в младенчестве, когда певцу было 25 лет. После этой трагедии отношения певца с первой супругой были закончены.

Второй сын - Егор - родился через полгода после гибели Башлачева. Его мать - Анастасия Рахлина - в юношеские годы работала рок-журналисткой. Однако во взрослом возрасте писала для сайта Православие.ру. В 2017 году она приняла монашеский постриг с именем Иулиания и сообщила, что больна раком. В 2018 году - скончалась.

Анастасия Рахлина - матушка Иулиания незадолго до смерти. Фото: Facebook

Лучшие песни Александра Башлачева

Ниже мы предлагаем вниманию читателей самые популярные песни в исполнении Александра Башлачева.

Время колокольчиков:

Как ветра осенние:

Все от винта:

Не позволяй душе лениться:

Палата №6:

Посошок:

Сядем рядом:

Вишня: