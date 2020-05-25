Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился с письмом к руководителям телерадиоорганизаций. В послании регулятор негодует по поводу того, что языковые квоты на украинский язык на ТВ выполняются, а должны бы перевыполняться - хотя закон сейчас этого не требует.

Письмо с требованием объяснить такую редакционную политку опубликовано на сайте Нацсовета.

В Совете объяснили, что поводом для обращения к телеканалам стал свежий мониторинг регулятора: он показал, что выполнение установленных законодательством квот "происходит в минимальном процентном соотношении". Члены органа обеспокоились этой ситуацией и увидели в ней "потенциальный риск нарушения действующих норм".

В Нацсовете процитировали нормы законы "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" , которыми предусмотрено повышение нынешних квот на украиский язык с 75% до 90% от эфирного времени. И хотя эта норма вступит в силу только через 5 лет - 16 июля 2024, в Нацсовете возмущены почему уже сейчас телеканалы к ней не стремятся.

Регулятор выразил крайнюю обеспокоенность этой ситуацией и потребовал от вещателей:

- объяснить причины такой редакционной политики;

- оценить риски невыполнения требований закона.

Письмо подписано председателем Нацсовета Ольгой Герасимьюк.

Как писала "Страна", Герасимьюк заняла руководящий пост в регуляторе недавно - в конце апреля.

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