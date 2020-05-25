Вторник, 26 мая, в Украине будет дождливым и прохладным. Преимущественно осадки будут небольшими и кратковременными. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +6-10 градусов, в южных областях ночью - до +12. В дневные часы потеплеет до +16 градусов. В Херсонской, Запорожской и Закарпатской областях до +19 градусов.

Также синоптики предупреждают, что 26 мая в большинстве восточных регионов, а также в Ивано-Франковской и Черновицкой областях сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

Напомним, что синоптик Наталья Диденко прогнозировала приход ощутимого тепла в Украину лишь в первых числах июня.

Также мы сообщали, что зеленый снег укрыл Антарктиду из-за глобального потепления.