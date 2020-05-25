В Днепропетровской области возобновили работу остановленные на время коронавирусного карантина пригородные, междугородные, внутриобластные и межобластные пассажирские перевозки. В рейсы вышли около 80% маршрутов. Об этом сообщается на сайте Днепропетровской ОГА.

"Пассажирские перевозки восстановлены. Перевозчики должны выполнять определенные требования: дезинфицировать салоны автобусов после каждого рейса, брать не больше пассажиров, чем мест в салоне, Постепенно транспорт вернется к привычному графику. Пассажиров призываем осознавать. Обязательно носить защитные маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию", - сообщила глава отдела управления транспорта Днепропетровской ОГА Ирина Прилипа.

Уточняется, что такое решение на местном уровне приняла областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Всего заработали около 80% маршрутов. Открыли 34 из 37 автовокзалов и автостанций региона.

В частности, транспортное сообщение восстановлено в Криворожском, Павлоградском, Никопольском, Новомосковском направлениях. Также курсирует транспорт по маршруту Днепр-Каменское. Кроме того, в ближайшее время автобусы отправятся в Синельниково, Илларионово и Криничанский район.

"График и количество автобусов на маршрутах можно уточнять непосредственно на автостанциях. Сейчас там работают только кассы продажи билетов. Залы ожиданий остаются закрытыми", - добавили в ОГА.

Напомним, в понедельник в Днепре общественный транспорт начал возить пассажиров без спецпропусков, а также запустили метрополитен.

Ранее "Страна" писала о том, что метро Киева и Харькова во время карантина получили убыток в 780 миллионов гривен.