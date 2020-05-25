Миссия организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), которые недавно попали под обстрел на Донбассе, сообщили, что с 4 по 17 мая были ранены девять мирных жителей. С начала 2020 года количество жертв составляет возросло до 44 человек.

Соответствующие данные опубликованы в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в понедельник, 25 мая.

"СММ подтвердила сообщения о девяти раненых среди гражданского населения, в том числе о пяти детях. Соответственно с начала 2020 года количество жертв составляет 44 человека: 6 погибших и 38 раненных", - говорится в отчете.

Кроме того, наблюдатели отметили увеличение обстрелов, по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом.

"За период 4-17 мая СММ зафиксировала около 10 500 нарушений режима прекращения огня, включая примерно 2 000 взрывов. Для сравнения, за предыдущий двухнедельный отчетный период было зафиксировано приблизительно 9 800 нарушений и 2 750 взрывов соответственно", - добавили в миссии.

Отметим, что 8 мая подобное заявление прозвучало от представителей ООН. В нем уточнялось, что все случаи смертей и ранений гражданского населения в зоне конфликта на Донбассе в этом месяце были зафиксированы на неподконтрольной Киеву территории. В ООН призвали стороны конфликта и, в особенности, ВСУ воздержаться от обстрелов мирных жителей.

"В наибольшей степени мой призыв направлен к руководству Операции объединенных сил Вооруженных сил Украины, поскольку все новые случаи гибели или ранения гражданских лиц, зафиксированные Миссией в мае, имели место на территории, контролируемой самопровозглашёнными "республиками", - говорится в заявлении.