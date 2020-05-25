В понедельник, 25 мая, в Черновцах, несмотря на карантин и лидирующие показатели по коронавирусу в стране, на областном сборном пункте начала работу призывная комиссия. Призывники проходят медицинский осмотр и профессионально-психологический отбор.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого областного военкомата в Facebook.

"Мероприятия проводятся с соблюдением всех норм и ограничений, связанных с карантином. Призывники, военные и медики обеспечены средствами индивидуальной защиты, регулярно происходит специальная обработка помещений дезинфицирующими средствами. При отправке команд молодого пополнения все юноши пройдут тестирование на COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, до конца июля из Черновицкой области будет призвано 455 юношей, почти половина из которых, а это 210 человек, пополнят ряды Вооруженных Сил. 115 ребят будут служить в подразделениях Национальной гвардии, 110 в Государственной пограничной службе и 20 в Государственной специальной службе транспорта.

В пресс-службе напомнили, что призыву подлежат мужчины, являющиеся гражданами Украины в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку, или освобождение от призыва. Срок срочной службы при наличии высшего образования составляет 12 месяцев, при ее отсутствии – 18.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе" все граждане, получившие повестку, обязаны прибыть на призывные участки в указанный в ней срок. В случае же неполучения повесток парни призывного возраста должны самостоятельно прийти в военкомат для уточнения учетных данных и прохождения медосмотра в десятидневный срок со дня начала очередного призыва. Неполучение повестки по любым причинам не является основанием для игнорирования призыва. За неявку в военкомат и уклонение от военной службы предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Также в военкомате подчеркнули, что военнослужащие срочной службы к выполнению боевых задач в районе проведения ООС не привлекаются, а проходят службу исключительно в местах постоянного расположения частей.

Напомним, ранее в Минобороны объявило о призыве на военную службу украинских резервистов.

Такеж сообщалось, что в Вооруженных силах Украины обвинили военкоматы в призыве на службу больных туберкулезом.