В секретных лабораториях в Украине, которые опекает американский Пентагон еще с 1990-х годов, хранятся сверхагрессивные патогены. Из них наружу не выходит даже воздух. Вход туда возможен лишь с помощью американского посольства.

Журналисту "ТСН" удалось попасть на один из таких объектов.

Он, по его словам, стал стал первым представителем СМИ, которому показали пробирки с образцами смертоносных бактерий и рассказали, чем в условиях пандемии занимаются микробиологи, которых финансирует правительство США.

Референс-лаборатория Центра общественного здоровья (ЦОЗ), куда попал журналист, третьего уровня защиты. Чтобы пройти туда, телеканалу пришлось договариваться с уполномоченными лицами и партнерами из США в течении нескольких недель.

В лаборатории много современного оборудования, однако ее размеры невелики, а персонал составляет всего пять микробиологов - правда, с чрезвычайным допуском.

В учреждении есть возбудители сибирской язвы, холеры, бруцеллеза, туляремии, лептоспироза, листериоза. Возбудители хранятся в специальном холодильнике при температуре -20 градусов - в таких условиях они никому не угрожают.

В лаборатории определяют, есть ли возбудители опасных болезней в пробах, присланных со всей Украины. Основная задача учреждения - распознать эпидемию на раннем этапе. Поступившие образцы сотрудники сравнивают с эталонными из коллекции лаборатории.

На сотрудниках надеты защитные костюмы, работают они в двух парах перчаток, одну из которых, внешнюю, оставляют в лабораторном боксе. В лаборатории полностью замкнутая система водоснабжения и водоотведения. И даже воздух не выходит из помещений, где проводят исследования.

Как говорится в сюжете, в 1990-х США, опасаясь, что штаммы опасных микроорганизмов попадут в руки террористов, решили профинансировать украинские лаборатории. В начале 2000-х американское Минобороны и МОЗ Украины подписали соглашение об ограничении циркуляции опасных патогенов. Так возникла совместная программа уменьшения биологической угрозы. Интересно, что в составе делегации, подписавшей документ, был будущий президент США Барак Обама.

США выделили Украине больше 200 миллионов долларов. То, что помощь идет через военное ведомство США, в Штатах объясняют желанием помочь бывшим союзным республикам контролировать или уничтожить биологическое оружие.

Представители США утверждают, что только украинская власть решает, какие исследования проводить в лабораториях, и руководит ими сама.

Видео: YouTube/ ТСН

Напомним, в конце апреля посольство США признало, что в Украине работают биолаборатории Пентагона, и рассказало, чем они занимаются.

"Страна" публиковала большой материал о деятельности этих секретных биолабораторий.