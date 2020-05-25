Правительство Испании решило отменить 14-дневный карантин для всех прибывших из-за рубежа путешественников.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабмина страны пишет ТАСС, в понедельник, 25 мая.

Уточняется, что карантин для иностранных туристов отменят с 1 июля. "Это решение было принято на межведомственном совещании, которое состоялось сегодня в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что уже почти 5,5 миллионов людей на планете заразились коронавирусом. Испания находится на пятом месте в мире по числу заболевших Covid-19. Всего в стране умерли 28 752 пациентов, а число выздоровевших достигло - 150 376 человек.

Также сообщали, что Испания откроется для иностранных туристов с начала июля. Власти предпримут все меры, чтобы обеспечить безопасность и туристов, и местных жителей в условиях пандемии коронавируса после открытия границ.