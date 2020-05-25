Убытки киевского метро за время пребывания на карантине составили 600 млн гривен.

Об этом сообщила заместитель главы КП "Киевский метрополитен" Наталья Макогон. "Недополучение дохода 600 млн грн. В то же время средства на зарплату Киевсовет предусматривает в полном объеме", - заявила Макогон.

Также сообщается, что за два карантинных месяца Харьковский метрополитен потерял более 180 миллионов гривен , передает PavlovskyNEWS в Телеграме. .

Отметим, что на данный момент нет информации о том, каким образом будут возвращаться эти деньги.

В сумме убытки подземок двух городов составили 780 миллионов гривен.

Напомним, в Киеве и Харькове после карантина открылось метро. Также метрополитен с сегодняшнего дня заработал и в Днепре.

Ранее "Страна" писала, по каким правилам возобновит работу метро с 25 мая.