В сети опубликовано видео конфликта, в результате которого 21 мая в Кривом Роге прокурор Алексей Пипка получил ранения из травматического пистолета.

Инцидент произошел во время празднования дня рождения в ресторане "Украиночка". На камеры наблюдения попал момент, когда женщина с пистолетом в руке, а за ней и мужчина (прокурор Алексей Пипка), выходят на крыльцо заведения. Между ними явно происходит ссора. Девушка готовит пистолет к стрельбе и вызывающе повторяет несколько раз: "Иди сюда", обращаясь к своему спутнику.

Затем она пытается его ударить, но тот отталкивает агрессивную даму и говорит: "Не трогай меня руками своими". Из их диалога, сдобренного нецензурными словами, понятно, что мужчина недоволен тем, что девушка перебрала с алкоголем и не может себя контролировать.

После этого девушка ударила его кулаком в лицо. Судя по всему, прокурор не остался в долгу и после ответного рукоприкладства потребовал "Забирай свои вещи и у@бывай на х@й отсюда!"

Собственно после этого и прозвучал выстрел. Затем девушка спустилась с крыльца, где ее ждала компания в автомобиле. Один из парней поднялся на крыльцо и, похоже, подобрал гильзу. Тем временем его товарищ выбросил из авто петарду.

Как пишут местные СМИ, 23 мая в Центрально-Городском суде Кривого Рога девушке за стрельбу в прокурора избрали меру пресечения - домашний арест с ношением электронного браслета на 60 суток.

Сам потерпевший ходатайствовал не заключать подозреваемую под стражу, поскольку его травма не связана с прокурорской деятельностью.

Ранее "Страна" писала о том, что под Киевом копы избили и изнасиловали задержанную девушку, местное отделение полиции расформировано.

Также мы сообщали, что бывший прокурор Козлов, обвиняемый в ограблении ювелирного магазина "Граф", занялся защитой подпольных казино.