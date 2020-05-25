Вечером в понедельник многие улицы Киева сковали пробки, хотя утром возобновила свою работу столичная подземка. Как показывает карта, заторы и тянучки наблюдаются в Днепровском, Шевченковском, Печерском и Соломенском районах.

Практически нет движения на участках на Набережном шоссе в районе станции метро "Почтовая площадь", на Подоле (в районе Контрактовой площади, Юрковской улицы, Константиновской улицы), на нескольких участках улицы Сечевых Стрельцов, на проспекте Победы, на бульваре Леси Украинки. Также затруднено движение по Броварскому проспекту возле станции метро "Левобережная", по улицам Строителей и Евгения Сверстюка.

Уровень пробок оценивается на 4 по пятибалльной системе.

Карта пробок на в Киеве 18:10 25 мая

Из-за напряженной ситуации на дорогах и дождя в столице происходит немало ДТП. Например, на улице Героев Днепра произошла серьезная авария с пострадавшими: автомобиль Skoda опрокинулся на мокрой дороге. А на Харьковском шоссе машина Chevrolet Niva врезалась в ограждение и опрокинулась.

Напомним, "Страна" отслеживает, как работает подземка после длительного перерыва в Киеве и Харькове.

Мы также рассказывали о пробках в столице до возобновления работы метрополитена.