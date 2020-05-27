27 мая Луна будет растущей. По лунному календарю этот день считается благоприятным.

Отдельно мы опубликовали дня читателей гороскоп на всю эту неделю вплоть до 31 мая. А ниже сообщаем, что сулят Звезды всем знакам Зодиака сегодня.

Овен (21.03 - 20.04)

Овнам следует заняться собой: почистить мысли и организм, уделить время самообразованию. В это же время помните, что даже польза нужна в меру. Например, не злоупотребляйте диетой и не перетруждайтесь.

Телец (21.04 - 20.05)

Рекомендацию "дышать полной грудью" примените во всех смыслах. Организуйте прогулку на свежем воздухе. В отношении идей, общения, развлечения не останавливайте себя. Радуйтесь последним весенним денькам, они будут удачными для вас!

Близнецы (21.05 - 21.06)

Если люди сегодня захотят с вами пообщаться, поделиться чем-то, то непременно найдите время, чтобы поговорить. Возможно, тема изначально вам может показаться несерьезной, но начните слушать и вникните в суть.

Рак (22.06 - 22.07)

Сегодня самое время, чтобы обратиться к старым друзьям. Вспомните о них. Ваш разговор будет важным. Не теряйте контакт. Давние товарищи - очень прочная связь, не разрывайте ее из-за недостатка времени.

Лев (23.07 - 23.08)

Львам Звезды сегодня советуют разобраться старые вещи. Ненужные - отдать нуждающимся или выбросить. Очищайтесь так регулярно, это пойдет на пользу вашему моральному состоянию.

Дева (24.08 - 23.09)

Сегодня Девам улыбнется удача в финансовых вопросах. Быть может, у вас появится возможность подзаработать в будущем. Ее упускать не стоит. Главное - грамотно распределите свое время, чтобы не переутомляться.

Весы (24.09 - 23.10)

У Весов ожидается плодотворная работа. Все, за что вы сегодня возьметесь, будет получаться. Это день для трудов, а не для отдыха. Поднажмите и получите отличный результат, даже лучше, чем могли бы ожидать.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Скорпионы сегодня могут проникнуться хандрой. Но помните, что развеселить и оживить себя можете вы сами. Грустить и думать о плохом не надо. Наоборот, посвятите день созиданию и хорошим добрым помыслам.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы сегодня будут на коне, если смогут найти консенсус по сложным вопросам. Истина найдется в диалоге. Поэтому побольше говорите с коллегами и родными, интересуйтесь их мнением. Вы услышите много интересного и полезного.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня Козерогов могут терзать сомнения. Ставить под вопрос свои решения и планы нормально. Если такая ситуация возникнет, обдумайте все несколько раз, прежде чем принимать окончательное решение.

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям придется посвятить часть дня работе с документами и цифрами. Если почувствуете, что не в силах справиться самостоятельно, то просите подмогу. Мозговой штурм и коллективный труд окажутся эффективными.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Если узнаете сегодня радостную и хорошую весть, не спешите сообщать о ней направо и налево. Учитесь хранить тайны, особенно в этом случае. Окружающие могут вам позавидовать и тогда все получится не так удачно, как вы рассчитывали.