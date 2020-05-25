Подозреваемый в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексей Левин (Москаленко) был оставлен под стражей до июля.

Об этом сообщил прокурор по делу Андрей Сенюк и адвокат Левина Игорь Мокин, передает hromadske.

Как рассказал прокурор, Левина просили оставить под стражей именно в изоляторе временного содержания СБУ, чтобы он не сбежал, а также не давил на свидетелей и не скрывал доказательства.

Представители защиты назвали риски необоснованными и просили избрать меру пресечения с возможностью внесения залога. Суд рассмотрел обе стороны и оставил Левина под стражей до июля без возможности внесения залога.

Также во время судебного заседания в качестве свободного слушателя был адвокат Владислава Магнера Дмитрий Ильченко. Он не является защитником Левина.

Отмечается, что в данный момент с Левиным не проводятся следственные действия. По данным прокуратуры, он отказался от каких-либо следственных действий. Сейчас идет ознакомление с материалами дела.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне произошло нападение на Екатерину Гандзюк. Тогда неизвестный облил общественную активистку концентрированной серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась. По делу были задержаны пятеро подозреваемых, в том числе мужчина, зафиксированный на видео с камер наблюдения как покупатель серной кислоты.

Левин после совершения преступления покинул территорию Украины, и в январе 2019 года СБУ объявила его в розыск. Согласно опубликованной информации, он исчез 19 августа 2018 года. В декабре 2018 года генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранительные органы объявили подозрение Левину как участнику подготовки и организации нападения на Гандзюк.

24 января 2020 года подозреваемого задержали в Болгарии, местный суд арестовал его на 40 суток. В марте Левина экстрадировали в Украину, после чего он был арестован.