В Черниговском следственном изоляторе (СИЗО), вслед за Киевским и Львовским, появились платные камеры повешенного комфорта. Следующие на очереди Харьков и Одесса.

Об этом со ссылкой на заместителя министра юстиции Елену Высоцкую, сообщает пресс-служба ведомства.

По словам Высоцкой, в черниговском СИЗО за сутки в такой камере необходимо заплатить 500 грн, за неделю - 1 600 грн, за месяц - 3 500 грн. Это самые низкие расценки в Украине (месяц во Львове - 4000, в Киеве - 12 000).

Отмечается, что деньги, полученные за оплату содержания в камерах повышенной комфортности, будут направляться на улучшение условий в обычных камерах: текущие ремонты, замену сантехники, электрики.



Также в сообщении сказано, что в таких камерах увеличена норма площади на одного заключенного, есть отгороженный санузел и минимальный набор необходимых бытовых условий.



По словам замминистра юстиции, "на очереди Харьков и Одесса" в получении люкс-камер.

"Проект продлится до 31 декабря 2021 года. По его результатам мы решим, стоит ли продолжить инициативу и законодательно закрепить предоставление такой платной услуги лицам, взятым под стражу", - добавила Высоцкая.

Напомним, постановлением Кабинета министров Украины №305 от 22 апреля 2020 года правительство ввело экспериментальный проект касательно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины. Средства, полученные от предоставления таких платных услуг, будут направляться в специальный фонд.