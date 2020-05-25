В Украине за последние пять лет впятеро выросло количество случаев заболеваний щитовидной железы. По данным исследований, у женщин проблемы с гормонами щитовидной железы возникают в десять раз чаще, чем у мужчин. В частности, от гипертиреоза (диффузного токсического зоба) женщины страдают в девять раз раз чаще, чем мужчины. Об этом на своей странице в соцсети собщает Центр общественного здоровья Украины.

Уточняется, что по данным World Health Organization (WHO), в мире среди эндокринных нарушений заболевания щитовидной железы занимают второе место после сахарного диабета.

"Патологией щитовидной железы страдает более 200 млн человек в мире. За последние годы абсолютный прирост вновь выявленных заболеваний в экономически развитых странах составлял 52% среди женщин и 17% среди мужчин. Увеличивается количество больных доброкачественными узловыми образованиями и злокачественными опухолями", - говорится в сообщении.

Авторы поста добавили, что 25 мая отмечают Международный день щитовидной железы. В этот день специалисты стараются повысить информированность людей об этих заболеваниях и методах их профилактики и лечения.

Щитовидная железа - эндокринный орган, который вырабатывает гормоны тироксин (Т4), трийодтиронин (Т3) и кальцитонин, которые способствуют нормальному функционированию практически всех органов и систем организма.

Щитовидная железа не может работать без достаточного количества йода в организме, поскольку он является неотъемлемым компонентом ее гормонов. Основным природным источником йода для человека являются продукты животного (60%) и растительного (34%) происхождения, а также вода и воздух (по 3%).

Среди продуктов питания больше всего йода содержится в морепродуктах. Также рекомендуют употреблять белую рыбу, овощи (картофель, редис, чеснок, свекла, томаты, спаржа, зеленый лук, щавель, шпинат), фрукты (бананы, апельсины, лимоны, дыни, ананасы и хурму), яйца, говядину и грецкие орехи.

В Украине такие нормы физиологических потребностей йода для:

для детей и подростков - 90 - 150 мкг

для взрослых мужчин и женщин - 150 мкг

для женщин во время беременности и в период лактации - 200 мкг.

Также опбликованы наиболее распространенные признаки заболевания щитовидной железы:

Изменение веса. Повышение уровня гормонов приводит к похудению, а снижение - к лишним килограммам. В таком случае диеты или тренировки не помогут вернуться в форму. Это удастся после лечения.

Внезапные перепады настроения. Беспричинная апатия, чрезмерная тревожность, агрессия, плаксивость или эмоциональная возбудимость. Бывает сложно отследить в своем поведении, их часто списывают на повседневный стресс. Провериться у специалиста стоит, если настроение внезапно меняется без веской на то причины.

Температура тела. Даже у некоторых здоровых людей постоянная температура тела может быть выше или ниже 36,6 °. Однако, если она изменилась и долго держится за пределами личной "нормы", вероятно, это признак гормонального сбоя.

Дискомфорт в области шеи. Трудно дышать или глотать? Отекает горло или хрипнет голос? Чувствуете небольшие шарообразные уплотнения в воспаленных лимфоузлах? Это могут быть последствия увеличения щитовидной железы. Среди других признаков: утолщение языка, следы от зубов на языке, отечность лица и конечностей.

Сухость кожи. Это дополнительный маркер для диагностики болезни. Другие признаки: шелушение кожи на локтях и коленях, сыпь, раздражение, воспаление и повышенная чувствительность.

Расстройство кишечника. Довольно часто проявляются вместе с потерей веса. Щитовидная железа контролирует обмен веществ и работу желудочно-кишечного тракта, поэтому сбои в ее работе приводят к диарее, запору и дискомфорту в животе.

Изменения сердечного ритма. Одышка или, наоборот, учащенное сердцебиение при любой физической активности является одним из признаков эндокринного заболевания.

Сонливисть. Нужно обратиться за консультацией к врачу-эндокринологу, если трудно просыпаться утром, а усталость и сонливость чувствуется даже после 12 часов сна.

Проблемы с либидо. Щитовидная железа влияет и на выработку гормонов, отвечающих за сексуальное влечение. Поэтому, когда без веской причины возникают проблемы с либидо, лучше сдать анализ на уровень тиреотропина (ТТГ).

Невнимательность. Многие списывают ее на забывчивость или воспринимают ее, как черту своего характера. Впрочем, ухудшение памяти и работоспособности может быть симптомом заболевания. В таком случае способность концентрироваться и быстро запоминать информацию восстановится после лечения.

Ломкость ногтей и волос. Эта проблема касается не только волос на голове, но и бровей и ресниц. Обычно, волосяной покров восстанавливается, когда уровень гормонов нормируется.

Боль в мышцах. Низкий уровень гормонов щитовидной железы приводит к повреждению нервных окончаний, через которые могут появляться судороги, боль в мышцах и онемение конечностей.

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