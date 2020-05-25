В Шведской компании IKEA, которая является крупнейшим ритейлером мебели и товаров для дома в мире, решили временно ограничить возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине.

Об этом говорится в официальном комментарии IKEA, передает "Интерфакс-Украина".

"Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированные заказы и временно ограничить возможность оформлять новые", - говорится сообщении.

В компании также отметили, что делают все возможное для максимально быстрого восстановления работы сайта.

"Вместе с местными сервис-провайдерами команда IKEA упорно работает, чтобы расширить возможности и отвечать ожиданиям покупателей. Мы делаем все возможное, чтобы восстановить деятельность сайта как можно скорее, и как только это станет возможным, сразу вам сообщим", - добавили в компании.

Напомним, IKEA официально запустила возможность заказа товаров с интернет-магазина в Украине, а также открыла пункты выдачи в киевских ТЦ Auchan Rive Gauche и ТЦ Metro Cash & Carry 14 мая.

Стоит отметить, что IKEA вышла на украинский рынок с третьей попытки. Свой первый торговый центр компания планировала открыть рядом с Бориспольской трассой в 2006 году. Тогда она так и не смогла получить участок леса площадью 70 га, поскольку киевские власти выступили против вырубки деревьев. Вторую попытку IKEA предприняла в 2009-м, когда приобрела участок площадью 60 га в Одесской области. Но уже через год без объяснения причин объявила об уходе из Украины. В 2013 году IKEA возглавила список международных брендов, которых больше всего не хватает украинским потребителям.

Сообщалось, что после запуска интернет-магазина IKEA планирует открыть свой магазин в новом городском формате (city store) в Киеве. Компания недавно подписала договор аренды с торгово-развлекательным центром Blockbuster Mall.