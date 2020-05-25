В одном из Киевских отделений "Новой почты" сотрудники попросили посетительницу придерживаться карантинных ограничений и надеть маску. В ответ на это женщина сняла трусы и натянула их себе на голову.

Об этом сообщает телеканал "Магнолия ТВ", соответствующее видео обнародовано на их странице в Instagram.

Женщина пришла в отделении "Новой почты" без средств индивидуальной защиты, на что получила замечание от сотрудницы. Проигнорировав просьбу надеть маску, она находчиво сняла штаны, затем нижнее белье и надела его на голову.

Как отмечается, Компания "Новая почта" уже прокомментировала инцидент, в котором признали, что показанное на видео действительно произошло в одном из отделений.Там добавили, что не осуждают поведение клиентки, но выступили против несанкционованной утечки информации. В результате, компания провела внутреннюю проверку и нашла сотрудника, который записал инцидент с монитора на мобильный телефон и выложил запись в соцсеть. Сейчас рассматривается вопрос об увольнении этого сотрудника.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Магнолія-ТВ (неофіційно) (@magnolia.tv) 24 Май 2020 в 10:10 PDT

Напомним, по данным Минздрава, украинцам придется еще некоторое время после карантина носить маски.

Ранее мы сообщали, как в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату в супермаркете из-за просьбы надеть маску в супермаркете. Ему грозит до семи лет лишения свободы.