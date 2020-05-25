Временно исполняющий обязанности начальника полиции города Кагарлык Дмитрий Литвин анонсировал комплексную проверку всех сотрудников отдела. Они должны будут пройти переаттестацию, а их действиям дадут профессиональную оценку.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами, передает Telegram-канал "Политика Страны".

"Все сотрудники кагарлыцкого отделения полиции пройдут переаттестацию. Другими словами, будет полное служебное расследование, комплексное. В результате этого будут предоставлены оценки действий всех руководителей высшего и среднего уровней", - сказал он.

При этом задержать виновников, по слова Литвина, удалось самим работникам полиции.

"Полицейских, которые совершили преступление, оперативно задержали. Их передали работникам ГБР. Самими полицейскими были собраны первичные доказательства, которые сохраняли до прибытия сотрудников ГБР. Другими словами, полиция внесла существенный вклад в расследование данного дела. Реакция была оперативной, как и должно быть. Сейчас руководство кагарлыцкого отделения полиции отстранено от исполнения обязанностей. Меня назначили на должность исполняющего обязанности", - рассказал он.

В то же время Литвин отказался рассказывать о состоянии изнасилованной женщины, а также говорить об уголовных делах, которые были открыты ГБР. На все уточняющие вопросы он отвечал "не могу, это тайна следствия".

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая девушку пытали и насиловали полицейские. Они надевали на нее противогаз и наручники и стреляли из табельного оружия прямо у нее над головой. Кроме женщины, пострадал также еще один человек. Его жестоко избили, применяли тот же прием с противогазом и пистолетом и также угрожали изнасиловать.

Позже выяснилось, что одним из подозреваемых в изнасиловании является бывший участник АТО Николай Кузив.

"Страна" также подробно рассказала о столь вопиющем произволе полиции в своем материале: "Что известно о зверских пытках девушки в полиции Кагарлыка".