В Украине социальные работники, посещающие своих подопечных на дому получат доплаты в размере до 100% зарплаты, согласно Закону Украины № 540-ИХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".

Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики.

Уточняется, что речь идет о социальных работниках государственных/коммунальных учреждений. В Министерстве социальной политики утвердило список претендентов на доплаты:

социальный педагог / специалист по социальной работе;

специалист по социальной помощи на дому;

социальный работник;

специалист по физической реабилитации;

практический психолог / психолог.

Указанная доплата осуществляется за счет и в пределах расходов местных бюджетов, предусмотренных по соответствующим бюджетным программам главных распорядителей бюджетных средств.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Минздрава Степанов рассказал о механизме доплат медикам.

Также мы сообщали,как украинские пенсионеры смогут получить больше 9 тысяч гривен доплат в месяц и публиковали решение суда.