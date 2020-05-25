Полиция Киева уже четыре месяца не может понять, чью голову нашли на Оболони. Фоторобот
Полиция Киева снова просит помочь им установить личность мужчины, голова которого была найдена в феврале в Оболонском районе столицы.
Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает пресс-служба полиции города в Facebook.
Приметы мужчины: на вид 60-70 лет, рост 150-160 см, лицо овальное, волосы короткие прямые светлые с сединой и лобным облысением, выступающий подбородок, размер ноги 23-24 см.
Характерные признаки: семейное пятно на затылочном участке головы.
"Обращаемся к гражданам, если кто опознал мужчину или владеет какой-либо информацию, сообщить по номерам: 095-559-80-49 или на спецлинию 102", - говорится в сообщении.
Как отмечается, по данному факту проводится досудебное расследование.
Напомним, в феврале этого года в заливе "Собачье устье" на улице Приречной местный рыбак нашел в пакете человеческую голову. На месте происшествия правоохранители обнаружили еще некоторые фрагменты тела, по результатам ДНК-экспертизы стало известно, что все частицы принадлежат одному человеку.
Ранее полиция уже просила помочь опознать убитого мужчину и публиковала его фоторобот.