Полиция Киева снова просит помочь им установить личность мужчины, голова которого была найдена в феврале в Оболонском районе столицы.

Об этом в понедельник, 25 мая, сообщает пресс-служба полиции города в Facebook.

Приметы мужчины: на вид 60-70 лет, рост 150-160 см, лицо овальное, волосы короткие прямые светлые с сединой и лобным облысением, выступающий подбородок, размер ноги 23-24 см.

Характерные признаки: семейное пятно на затылочном участке головы.

"Обращаемся к гражданам, если кто опознал мужчину или владеет какой-либо информацию, сообщить по номерам: 095-559-80-49 или на спецлинию 102", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по данному факту проводится досудебное расследование.

Напомним, в феврале этого года в заливе "Собачье устье" на улице Приречной местный рыбак нашел в пакете человеческую голову. На месте происшествия правоохранители обнаружили еще некоторые фрагменты тела, по результатам ДНК-экспертизы стало известно, что все частицы принадлежат одному человеку.

Ранее полиция уже просила помочь опознать убитого мужчину и публиковала его фоторобот.