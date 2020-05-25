Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство в деле по иску жителя Одессы к Минздраву Украины. Он просит отменить приказ ведомства, в котором коронавирусная болезнь включена в перечень опасных инфекционных и паразитарных болезней.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК в понедельник, 25 мая.

"Суд принял к рассмотрению дело по правилам общего искового производства и назначил подготовительное заседание на 6 июня 2020 года", - сообщает пресс-служба ОАСК.

Среди других требований иска - истребовать у министерства все документы, на основании которых было выдано указанный приказ, говорится в сообщении.

Напомним, речь идет об обжаловании приказа Минздрава №521 от 25 февраля 2020 года "О внесении изменения в перечень особо опасных болезней, опасных инфекционных и паразитарных болезней человека и носительства возбудителей этих болезней".

Стоит отметить, что по данным на 25 мая, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 21 245 человек. За сутки коронавирус выявили еще у 259 человек. Выздоровели 179 пациентов, умерло 12 человек.