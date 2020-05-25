Министерство иностранных дел Грузии заявило, что может вернуть посла в Украину, но только после того, как состоится нормализация отношений между странами.

Об этом сообщает грузинское издание interpressnews.

Так, посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе впервые после отзыва из Киева прибыл на консультацию в МИД Грузии. Ведомство утверждает, что отзыв посла не является разрывом дипломатических отношений. Однако для возвращения дипломата, Украине нужно выполнить одно условие.

"Мы будем следить за развитием процессов в Украине, какие шаги предпримет украинское правительство в плане нормализации отношений с Грузией, тогда будет принято решение о дате возвращения посла в Украину", - говорится в сообщении.

Напомним, после назначения экс-президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ в Украине Тбилиси отзывает посла из Киева для консультаций. Впрочем, разрывать дипломатические отношения страна не планирует.

Как сообщала "Страна", в Грузии прокомментировали отзыв посла из Киева, после назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполкома реформ. По словам премьер-министра страны Георгия Гахарии, такой шаг нужен, чтобы защитить отношения с Украиной.