Во время карантина 30% украинцев влезли в долги
Из-за потери источников стабильного дохода во время коронавирусного карантина, украинцам приходилось одалживать деньги. Исследователи опросили 1523 жителей всей Украины. Более половины опрошенных сказали, что не занимали во время карантина, а 8,3% сами давали в долг.
Об этом говорят данные всеукраинского социологического исследования, проведенного компанией "Active Group" в мае.
Согласно результатам опроса:
- большие долги появились у 5,7% респондентов;
- небольшие – в 24%;
- не имеют долгов – 59,7%;
- 8,3% сами давали в долг;
- 2,3% опрошенных не определились с ответом о собственных долгах.
Таким образом деньги в долг брали 29,7% украинцев.
"Граждане наконец нашли время для налаживания отношений в семье, общения с детьми, они занимались любимыми делами и хобби, которые раньше откладывали. Относительно долгов: их накопилось меньше, чем у четверти населения, причем для большинства они не являются существенными", – сказал директор исследовательской компании "Active Group" Александр Позний.
Ранее мы писали, что в Украине из-за карантина резко выросла безработица. Сейчас в стране полмиллиона людей официально без работы.
Также мы сообщали, как граждане нашей страны экономят во время карантина. 82% украинцев покупают меньше продуктов, а 77% не оплатят коммуналку.