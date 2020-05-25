Большие долги появились почти у 6% населения. Фото: "Страна"

Из-за потери источников стабильного дохода во время коронавирусного карантина, украинцам приходилось одалживать деньги. Исследователи опросили 1523 жителей всей Украины. Более половины опрошенных сказали, что не занимали во время карантина, а 8,3% сами давали в долг.

Об этом говорят данные всеукраинского социологического исследования, проведенного компанией "Active Group" в мае.

Согласно результатам опроса:

  • большие долги появились у 5,7% респондентов;
  • небольшие – в 24%;
  • не имеют долгов – 59,7%;
  • 8,3% сами давали в долг;
  • 2,3% опрошенных не определились с ответом о собственных долгах.

Таким образом деньги в долг брали 29,7% украинцев.

Скриншот: Компания "Active Group"

"Граждане наконец нашли время для налаживания отношений в семье, общения с детьми, они занимались любимыми делами и хобби, которые раньше откладывали. Относительно долгов: их накопилось меньше, чем у четверти населения, причем для большинства они не являются существенными", – сказал директор исследовательской компании "Active Group" Александр Позний.

Ранее мы писали, что в Украине из-за карантина резко выросла безработица. Сейчас в стране полмиллиона людей официально без работы.

Также мы сообщали, как граждане нашей страны экономят во время карантина. 82% украинцев покупают меньше продуктов, а 77% не оплатят коммуналку.

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