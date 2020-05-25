В Днепре с понедельника, 25 мая, возобновил работу без спецпропусков общественный транспорт и откыли остановленное на период коронавирусного карантина метро. Об этом на своей странице в соцсети написал городской голова Борис Филатов.

"Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны. Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция. Метро запускаем сегодня в 15:00", - говорится в сообщении.

Также мэр Днепра заявил, что дезинфекция вагонов и остановок пока не отменяется.

"Усиленная санитарная обработка вагонов электротранспорта и салонов автобусов не прекращается с конца февраля, и будет продолжаться дальше – пока есть такая необходимость. Как и дезинфекция остановок общественного транспорта", - добавил он.





Стоит отметить, что жители Днепра ожидали открытия метро с самого утра понедельника. Но, вопреки ожиданиям, подземка осталась закрытой. Как выяснилось, метро не может начать работу без решения региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, а заседание комиссии было назначено на первую половину дня 25 мая. Таким образом, открытие метро было отложено до 15:00.

Ранее "Страна" писала о том, что в Днепре разгорелся скандал вокруг ПЦР-тестов. "Слуги народа" говорят о фальсифкации, а мэр Филатов о диверсии.

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