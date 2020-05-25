В деле об убийстве Олеся Бузины усилили состав прокуроров. Это произошло после того, как генпрокурор Ирина Венедиктова встретилась с матерью погибшего журналиста, Валентиной Павловной Бузиной.

Об этом "Стране" сообщил Артем Захаров, адвокат матери Олеся Бузины.

"Сегодня, 25 мая, прошло заседание по делу об убийстве Олеся Бузины. На заседание пришли прокуроры с постановлением, подписанным заместителем генпрокурора Андреем Любовичем, об изменении группы прокуроров. Старшим группы остался прежний прокурор – Александр Жила. И с ним сегодня участвовали в процессе два прокурора из Офиса Генерального прокурора", – рассказал "Стране" Артем Захаров.

И добавил, что поддержание гособвинения в деле об убийстве Олеся Бузины было одним из вопросов, которые обсуждали на встрече Валентина Бузина и Ирина Венедиктова.

"Мы на той встрече подали письменное заявление и пояснили генпрокурору, что процесс затягивается. Это полномочия Офиса генпрокурора – обеспечивать законность и справедливость судебного процесса. Поскольку права Валентины Павловны давно и систематически нарушаются, а ЕСПЧ рассматривает иск, в том числе о нарушении в деле разумных сроков", – отметил Артем Захаров.

Впрочем, и сегодня, после смены группы прокуроров, сторона защиты продолжила затягивать процесс.

По словам Захарова, сторона защиты заявила прокурорам отвод, аргументируя это тем, что постановление об изменении группы прокуроров выносило не то процессуальное лицо, и что оснований для этого не было. Однако суд в отводе отказал.

"После этого сторона защиты заявила отвод одной из присяжных – якобы она не проживает на территории Шевченковского района, что является условием для избрания присяжным. Этот отвод еще не рассмотрен, поскольку суду необходимо получить дополнительные данные по этому поводу", – добавил адвокат матери Олеся Бузины.

Он считает, что, несмотря на усиление группы прокуроров в деле Бузины, судебный процесс так и не сдвинулся с мертвой точки.

"То, что на лавку обвинителей усадили еще нескольких прокуроров – это, конечно, хорошо. Наверное. Но посмотрим, как события будут развиваться дальше. Потому что пока мы с места не сдвинулись, доказательства исследовать не начали. И опять же сторона защиты затягивает процесс. Сегодня они заявили, что с ними не согласована дата следующего судебного заседания. Поэтому явятся ли они в суд и состоится ли судебное заседание в следующий раз, я сказать не могу", – отметил Артем Захаров.

Следующее заседание по делу об убийстве Олеся Бузины назначено на 29 мая.

Напомним, 16 апреля исполнилось пять лет со дня убийства украинского писателя и журналиста Олеся Бузины. Его застрелили в Киеве, у подъезда собственного дома в 2015 году.

Также "Страна" писала, что Генпрокурор Ирина Венедиктова встречалась с матерью убитого журналиста и писателя Олеся Бузины.