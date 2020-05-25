Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан во время открытия Киевского зоопарка пришел в контактную зону, где пообщался с животными.

Соответствующее видео опубликовал в Facebook журналист Роман Сухан.

Ролик был записан в контактном зале зоопарка, где все желающие могут покормить и погладить животных. Правда, во время общения с козлом у Богдана возник конфликт. Животное выхватило целый стакан с овощами у ребенка, который стоял близко к ограде, после чего Богдан схватил козла за ухо и заставил вернуть стакан ребенку. Затем экс-глава ОП щелкнул животному по уху со словами "Козлина ты дурная".

Впрочем, ссора с козлом не испортила настроения Богдану - он радостно общался с животными и даже попытался прокатить на козле своего песика, которого держал в руках. Правда, козел убежал.

Стоит отметить, что индивидуальные средства защиты были далеко не у всех посетителей, пренебрег ими и Андрей Богдан.

Напомним, 23 мая Киевский зоопарк открылся после первой за 50 лет реконструкции. При этом, как писала "Страна", в воскресенье толпы киевлян с детьми пришли посмотреть на животных, несмотря на карантин. Большинство людей были без масок и не соблюдали дистанцию в 1,5 метра.