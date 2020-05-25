Сотрудников киевского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф с завтрашнего дня, 26 мая начнут тестировать на антитела к коронавирусу.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Как отмечают в администрации, тестирование начнется 26 мая в 12:00. По результатам анализов будут формировать бригады "скорых" из медиков, которые имеют иммунитет к болезни.

Сообщается, что в мероприятии примет участие и директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург.

Сдать тест можно будет в отделении медицины катастроф Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в Киеве, по улице Ямская, 43.

Напомним, что 7 мая Рада приняла закон о массовом тестировании на коронавирус. Он будет действовать в течение карантина и ограничительных мер и предусматривает обязательное тестирование всех, кто обращается за медпомощью или контактировал с больными. ИФА-тестирование делают в лабораториях и, в отличие от экспресс-тестов, оно является более точным в своих результатах.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщал, что первые ИФА-тестирования проведут в Одесской и Сумской областях.