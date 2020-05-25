Возле отделения полиции в городе Кагарлык под Киевом, которое сегодня расформоровали из-за обвинения двух его сотрудников в избиении и изнасиловании девушки - свидетеля по делу о краже, сейчас собралось много правоохранителей. Все они прибыли для участия в совещании, где будет представлен новый руководитель местной полиции.

Об этом с места событий сообщает корреспондент "Страны".

Как выяснилось, временно исполнять обязанности начальника полиции города Кагарлык будет Дмитрий Литвин, который до этого был советником начальника Главного управления полиции в Киевской области.

"На данный момент весь личный состав отделения временно отстранен от выполнения служебных обязанностей", - заявила спикер отделения полиции Кагарлыка Виталия Григорская.

Как рассказал "Стране" житель города Кагарлык Максим Воловенко, нарекания на работу полиции от местных он слышал ранее.

"Руководство полиции постоянно шантажирует местный бизнес, их работой многие недовольные", - говорит горожанин.

Напомним, по данным ГБР, в ночь на 24 мая в полицию Кагарлыка доставили девушку - свидетеля по делу о краже. Правоохранители подвергли ее пыткам: одевали на нее противогаз, стреляли из табельного оружия над головой и несколько раз изнасиловали.

По подозрению в совершении этого преступления задержаны оперуполномоченный и начальник одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области.

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