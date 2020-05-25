Полиция Винницы начала расследовать обстоятельства смерти военного Национальной гвардии Украины, который 24 мая скончался в реанимации в результате ножевого ранения.

Об этом в понедельник, 25 мая, сообщила пресс-служба полиции Винницкой области.

"Травмированный мужчина был обнаружен на перекрестке улиц Шмидта и Замостянской около двух часов ночи и каретой скорой помощи доставлен в реанимационное отделение больницы. Медики диагностировали проникающее ножевое ранение брюшной полости. Во время предоставления медицинской помощи пострадавший умер", - говорится в сообщении.

Как отмечается на странице в/ч 3008 в соцсети Facebook, погибший - 28-летний старший солдат Андрей Карась, который находился на выходном дне.

"Андрей Карась родился в городе Бар. Проходил службу в воинской части с 2016 года. На должности водителя. Неоднократно выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения АТО/ООС. За время прохождения военной службы нацгвардеец зарекомендовал себя с положительной стороны", - сообщают в воинской части.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства преступления и причастных к нему лиц, а также тех, с кем он общался.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 УК (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Погибший Андрей Карась. Фото: Facebook

Напомним, 22 мая в Житомирской области арендатор пруда расстрелял 7 бойцов Нацгвардии. Позже Суд арестовал житомирского стрелка Захаренко без возможности внести залог.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, как и за что охотник расстрелял Малька, "Украинского татарина" и других бойцов Нацгвардии.