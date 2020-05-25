Уже завтра может возобновиться движение автотранспорта через Алексеевский залив Каховского водохранилища под Никополем, где прямо во время пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского, под весом перегруженной фуры 20 мая рухнул мост. Там сегодня вечером начнут устанавливать понтонный мост.

Об этом "Стране" сообщил глава Никопольской районной горадминистрации Юрий Багно.

"На данный момент ведутся подготовительные работы к монтированию понтонного моста (моста, имеющего плавучие опоры-понтоны - Ред.). Час назад связывался с военными, они сказали, что им ещё 3 часа ехать до Никополя. Где-то до 17:00 они должны прибыть. Надеемся, что сегодня начнут работы, и возможно, завтра возобновится движение на мосту", - рассказал Юрий Багно.

По его словам, ориентировочно на монтаж понадобится 10-12 часов, с учетом того, что делают подъездные пути, работает техника.

"Если бы это было в военных условиях, то смонтировали бы быстро, а это нужно для гражданского транспорта, поэтому необходимо сделать все максимально качественно, так как будет большой поток транспорта. Есть, конечно, объездная дорога, которая, наверное, будет функционировать как дополнительная транспортная артерия. Нам нужно разгрузить движение, так как на переправе будет реверсное движение", - рассказал Багно.

По его словам, фуру, под весом которой 20 мая обвалился мост, удалось достать. Правда, процесс сопровождался определенными трудностями.

" Фуру мы из воды достали. Сложность была в том, что нельзя было подогнать к мосту технику и с одной, и с другой стороны, потому что мост в аварийном состоянии, поэтому ждали водный кран. Только тогда смогли достать. Но водный кран тоже долго шёл, потому что нужно было исследовать фарватер, чтобы он мог зайти с Никопольского порта в залив", - сообщил Юрий Багно.

Напомним, 20 мая в селе Алексеевка Никопольского района рухнула секция Алексеевского моста. Вместе с мостом в залив Каховского водохранилища провалилась фура с трубами, однако водитель не пострадал.