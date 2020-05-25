В последние дни главной коронавирусной тайной России стало состояние Рамзана Кадырова.

На минувшей неделе СМИ сообщили, что 43-летний глава Чечни болен коронавирусом и находится в тяжелом состоянии.

В республике на официальном уровне опровергли эту информацию. Однако некоторые факты намекают на то, что один из главных "бойцов" Владимира Путина действительно может быть болен.

"Страна" собрала все подробности о возможном заболевании Кадырова.

Как заболел Рамзан Кадыров

21 мая ведущие российские информагентства - ТАСС и РИА Новости - со ссылкой на свои источники в медицинских кругах сообщили о госпитализации Рамказа Кадырова из столицы Чечни Грозного в московскую больницу. Доставлен он был самолетом.

Тогда же другие СМИ - телеграм-каналы Baza и Readovka - неофициально сообщили, что главе Чечни диагностировали поражение легких и предварительно - коронавирус. Якобы по результатам компьютерной томографии, у Кадырова поражено свыше 50 процентов легких. То есть дополнительно двухсторонняя пневмония.

22 мая российские журналисты сообщили, что состояние здоровья у Кадырова тяжелое. Что он болен коронавирусом две-три недели.

В последних числах апреля чиновник навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова, инфицированного коронавирусом.

В отличие от Владимира Путина, который посещал ковидную больницу в "костюме космонавта" максимальной защиты, Кадыров надел респиратор, легкий одноразовый халат, шапочку и перчатки. Не было даже защиты для глаз.

Чеченский лидер приветствовал заболевшего коллегу и обнял того. Как это было, смотрите на видео ниже.

СМИ стало известно, что спустя неделю после этого визита Кадырова стал чувствовать сильное недомогание. Его он списал на ОРВИ, которую лечил как обычную простуду. Время было упущено, коронавирус распространился и у чиновника началось поражение легких. Тогда и он, и его окружение уже забили панику и срочно отправились лечиться в столицу.

После публикаций журналистов с официальным комментарием о состоянии здоровья Кадырова выступил спикер парламента Чечни. Магомед Даудов опроверг все от первого до последнего слова, отметив, что его шеф не болен, никакой "короны" у него нет, лечение он не проходит.

Присоединились к опровержениям о коронавирусе у Кадырова и два других влиятельных человека в республике - директор местного футбольного клуба "Ахмат" и директор телеканала "Грозный". Последняя отметила, что Кадыров лично контролирует ситуацию с Covid-19 в регионе. Оба сказали, что общались с главой республики в последнее время.

Закадровый голос Кадырова

Несмотря на многочисленные сообщения из Чечни, мол, Кадыров не болен, полностью быть уверенными в этом нельзя. Скорее, наоборот.

Рамзан Кадыров - большой фанат социальных сетей и один из самых популярных блогеров России. Он не упускает возможность засветиться перед камерой, записать новое видео.

В своих соцсетях он активно "отрабатывал" тему коронавируса, в том числе подбадривая публику. Например, побрил голову со словам: "Все салоны красоты у нас закрыты, поэтому, как делали наши предки, я тоже решил побриться налысо. Наш Пророк тоже брил голову. Побрейте свои головы".

А вот с указанного российскими СМИ периода времени - начала-середины мая - Рамзан Кадыров сильно сократил свою активность в соцсетях.

Последний раз Кадыров появлялся на публике (и это было запечатлено на камеру) - 17 мая, то есть до возможной госпитализации в Москву. Он принял участие в совещании, которое как раз касалось борьбы с коронавирусом.

После этой даты на многочисленных каналах Кадырова была опубликована масса видеоконтента, но ни одного актуального - только нарезки из старых записей.

Отдельно следует обратить внимание и на то, что Рамзан Кадыров поздравил земляков-мусульман с большим праздником Ураза-байрамом, который отмечался в это воскресенье 24 мая. Он впервые опубликовал свежее видео, но без себя в кадре.

В ролике как бы Кадыров идет по городу, снимает мечеть и за кадром озвучивает разные пожелания. "Я поздравляю вас с праздником разговения Ид аль-Фитр. Это было непростое время для всех из-за пандемии, многие были напуганы, и это понятно. Хочу сказать, что в Чечне меньше умерших, чем в прошлом году, и родившихся за эти четыре месяца тоже больше", - сказал Кадыров.

Чиновник заявил, что такие демографические показатели были достигнуты благодаря тому, что жители Чечни соблюдали все карантинные ограничения: "Пусть милостивый Аллах примет ваши посты, ответит на все молитвы и благие дела, вознаградит вас наивысшим благом и укрепит ваш иман на праведном пути последователей Корана и Сунны! Да здравствует мой любимый чеченский народ".

Российские журналисты, ознакомившийся с видеопоздравлением, отметили, что закадровый голос точно Кадырова. А вот то, что его можно было записать и наложить на видео мечети, ясно любому человеку, который даже не владеет азами видеомонтажа.

Сегодня Кадыров опубликовал в телеграме фотографии с молебна своих земляков. На кадрах изображены мужчины (возможно, известные в Чечне), а вот самого главы республики на кадрах вновь нет.

То, что Рамзан Кадыров физически не появляется на публике - факт. А вот что именно со здоровьем одного из главных фанатов Путина - пока вопрос открытый.