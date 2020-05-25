Во время регистрации торговой марки телеканала Kyiv.Live, который запускается на инвестиции нардепа Вадима Столара, возникла проблема. Выяснилось, что муниципальный телеканал "Киев" также вдруг решил зарегистрировать такую же торговую марку. Правда, заявка от него поступила немного позже, чем от Столара.

Об этом сообщается на странице телеканала Kyiv.Live в Facebook.

"Дорогие киевляне! Мы подали документы на регистрацию торговой марки Kyiv.Live. Каково же было наше удивление, когда мы увидели в реестре, что муниципальный телеканал "Киев" тоже решил строить телеканал с таким же названием и тоже подал заявку на регистрацию торговой марки. Но только чуть позже. Мы очень рады за коллег, которые считают, что их канал уже настолько совершенен, что можно строить еще один", - сказано в сообщении.

Журналисты также опубликовали копию соответствующего документа.

В Киеве два телеканала хотят получить название Kyiv.Live. Фото: facebook.com/Kyivlive

"Ну, а если такая регистрация должна быть только для того, чтобы мешать нам, то возникает вопрос о нецелевом или бездарное использование денег налогоплательщиков, ведь "Киев" - муниципальный канал. Продолжение точно будет…" – говорится в тексте сообщения.

В Киеве два телеканала хотят получить название Kyiv.Live. Фото: facebook.com/Kyivlive

Напомним, "Страна" еще в апреле писала о том, что Кличко перед выборами мэра Киева получит поддержку влиятельного предпринимателя и нардепа Вадима Столара. На деньги последнего планируется запустить новый городской телеканал накануне местных выборах.

Также мы рассказывали, что Kyiv.live планируют запустить за несколько месяцев до киевских выборов, которые пройдут в августе. Его редакция разместится в столичном бизнес-центре "Парус", который принадлежит Столару.