26-летняя девушка, которую избили и изнасиловали сотрудники расформированного отделения полиции в Кагарлыке, попала в горотдел, чтобы дать разъяснения по поводу кражи. Однако на деле к ней она не имела никакого отношения - преступление на нее хотели повесть, чтобы закрыть "глухарь".

А несмотря на то, что, по утверждению следствия, насиловал девушку только один из задержанных полицейских, на деле эти действия совершали оба копа.

Об этом "Стране" сообщил источник в аппарате киевской полиции.

Так, речь идет о 26-летней жительнице Кагарлыка Н. из неблагополучной семьи, которая ранее уже неоднократно привлекалась к административной ответственности за мелкие кражи. Впрочем, на этот раз к преступлению она не имела никакого отношения. Полицейские просто пытались закрыть "глухарь" для галочки и повесить кражу на нее.

Вечером 22 мая правоохранители приехали к девушке домой и заявили, что ей необходимо пройти с ними в горотдел - в связи с тем, что она подозревается в совершении кражи. Ее отвезли в отделение, где с ней в кабинете закрылись двое полицейских. Они приступили к допросу, в ходе которого избили Н. и насиловали по очереди, причем каждый из них помогал коллеге удерживать руки жертвы.

Все это, со слов потерпевшей, происходило несколько часов подряд, причем ее мучители время от времени "отдыхали" - пили водку. Иногда пытались залить ей водку насильно в горло. В промежутках между изнасилованиями, снова избивали девушку и угрожали ей смертью, дескать, отвезут в лес и закопают.

Также полицейские делали "слоника" и мужчине, которого привезли в качестве свидетеля. Ему перекрывали воздух через противогаз и били дубинкой по голове. А также грозили ей изнасиловать.

"После того, как потерпевшая обратилась в больницу с явными признаками насилия – царапинами и синяками на теле и половых органах, и рассказала все врачам, медики позвонили в полицию и сообщили о происшествии. В понедельник сотрудники департамента внутренней безопасности полиции Киевской области задержали подозреваемых в изнасиловании и поместили их в следственный изолятор", - сообщил источник "Страны".

Напомним, ранее "Страна" подробно описывала, что известно о зверских пытках девушки в полиции Кагарлыка.