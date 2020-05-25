В Центральных районных больницах в Бородянке и Мироновке перестали госпитализировать новых пациентов, после того как в этих медучреждениях обнаружили коронавирус.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил и.о. киевского губернатора Василий Володин, передает пресс-служба Киевской ОГА в Facebook.

По его словам, по этой же причине Тетиевская центральная районная больница приостановила прием больных в реанимацию. Вместе с тем в обычном режиме возобновила работу Васильковская ЦРБ, ранее закрытая из-за коронавируса.

Кроме того, COVID-19 зафиксировали в общежитии города Переяслав. Отмечается, что инфицированного в общежитии обнаружили случайно — ПЦР-тест ему сделали после операции вследствие бытовой политравмы.

"Уже установлен круг контактных лиц, которым делают необходимые анализы. По результатам будет понятно, есть ли потребность вводить состояние обсервации", - говорится в сообщении.

Также сообщалось, что в общежитиях Украинки и Вишневого выздоровели все больные коронавирусом. В связи с чем там снимают режим изоляции.

Напомним, с 26 мая Киевская область начнет смягчать карантин. Так, будет возобновлена работа городского и пригородного транспорта, детских садов и отелей. Также разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей, и служб в церквях.

По данным на сегодня, в Украине сократился прирост больных коронавирусом. За сутки в стране выздоровели 135 пациентов, шестеро - умерли. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 21 245 случаев заражения.