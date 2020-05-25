В ритуальном зале столичной клинической больницы "Феофания" началось прощание с депутатом Валерием Давиденко, который был найден с огнестрельным ранением головы у себя в офисе 23 мая.

Завтра нардепа похоронят в родном городе Носовка (Черниговская область).

Прессу внутрь не пускают. Журналисты работают возле ворот больницы.

Здесь, в ритуальном зале "Феофании" прощались и с Михаилом Чечетовым ("Партия регионов") и с Валентиной Семенюк-Самсоненко (глава Фонда госимущества). Тогда журналисты и операторы тоже наблюдали за происходящем из-за забора.

Приехал спикер парламента Дмитрий Разумков.

На территории больницы и на всех подъездах к ней - дежурят полицейские и сотрудники УГО.

На церемонию прощания с Валерием Давыденко приехал Сергей Скуратовский, экс-депутат VIII созыва, фракции "Радикальной партии Олега Ляшко".

Дмитрий Разумков заехал буквально на 10 минут и уже уезжает.

Сергей Березенко, экс-депутат VIII созыва, фракции "БПП".

Лидер "Слуги народа" Александр Корниенко.

Депутат Роксолана Пидласа из "Слуги народа" тоже пришла на прощание.

Давиденко несут красные розы.

Заходят на прощание с Давиденко по очереди, большая часть пришедших - на улице.

Прощание подошло к концу. Посетителей больше нет. Все закрыли.

Ранее мы перечисляли основные версии, что могло стать причиной гибели нардепа Давиденко.

Первичный осмотр места происшествия указывает на то, что Давыденко мог наложить на себя руки. Но в депутатской группе "Доверие", куда входил Давиденко,считают, что это могло быть убийство.