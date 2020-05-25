Один из подозреваемых в изнасиловании и избиении 26-летней девушки в городе Кагарлык Киевской области является бывший участник АТО Николай Кузив.

Об этом сообщается в материале "Страны" "Что известно о зверских пытках девушки в полиции Кагарлыка".

35-летний Николай Кузив, теперь уже экс-начальник сектора криминальной полиции, имеет жену и двоих детей. Он родом из Львовской области, во время АТО служил в Мариуполе. В Facebook у Кузива есть фото в военной форме и с армейским оружием.

Также о нем упоминается на сайте мариупольской полиции. Там говорится, что он поехал воевать на Донбасс, где потом пошел работать в полицию начальником уголовного розыска Левобережного района Мариуполя.

Кроме того, там его даже отмечали за примерную службу.

"В Мариуполе он встретил много единомышленников, подружился с коллегами. А дома его ждут жена и двое сыновей. Старшему не более семи лет, младшему - три месяца. Родных он видит в течение нескольких дней раз в полгода. Признается, что очень скучает, и надеется на установление мира, чтобы вернуться к близким. Пока же в его планах служба в зоне АТО", - цитирует "героя" сайт местной полиции.

Бывший сотрудник полиции, подозреваемый в изнасиловании и пытках, Николай Кузив.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая девушку пытали и насиловали полицейские. Они надевали на нее противогаз и наручники и стреляли из табельного оружия прямо у нее над головой. Кроме женщины, пострадал также еще один человек. Его жестоко избили, применяли тот же прием с противогазом и пистолетом и также угрожали изнасиловать.

Сейчас делом занимается Государственное бюро расследований. Следователи готовят подозрения задержанным и решают вопрос об избрании меры пресечения.