Новость о том, что на одном из авиарейсов, доставивших украинских заробитчан на сезонную работу в Европе, обнаружили человека с Covid-19, появилась в австрийских СМИ еще 11 мая.

О том, что из 213 помощников по уборке урожая из Украины, которые приземлились в аэропорту Линца 8 мая, у одного выявили коронавирус, сообщало Österreichischer Rundfunk.

Тогда 19 летевших с инфицированным украинских заробитчан отправили на двухнедельный карантин, а еще 194 прибывших рабочих, которых посчитали здоровыми, отправили на клубничные поля. Уточнялось, после им планировали поручить собирать абрикосы и вишню. Кроме того, сезонные рабочие в Австрии также срочно требовались для сбора огурцов.

Также сообщалось, что еще один специальный рейс с 250 сезонными рабочими из Украины в Линц должен был состояться в понедельник, 18 мая.

Напомним, в Польше в начале мая сообщили об острой нехватке сотен тысяч заробитчан.

Также "Страна" писала о том, что сейчас происходит с нашими заробитчанами в Европе и думают ли они возвращаться.