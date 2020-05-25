Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет держать на личном контроле закупку средств индивидуальной защиты, которые совершает Министерство здравоохранения.

Об этом он сообщил на селекторном совещании, передает пресс-служба Офиса президента.

"Мы получаем сигналы, что не все есть в больницах. Несмотря на цифру правительства, что якобы медучреждения обеспечены на 70%, некоторых вещей там нет. Если антисептиком медики обеспечены на 600%, то одноразовых халатов есть только 16%, а одноразовых защитных очков и щитков – вообще 4%, костюмов биозащиты – 51%. И так, больницы не обеспечены. Чтобы говорить о 70% обеспеченности, нам надо иметь всех товаров по 70%", - сказал он.

В то же время премьер-министр Шмыгаль заявил, что задался целью обеспечить трехмесячный запас средств защиты для медиков, а в приоритете будут те поставщики, которые смогут привести необходимое быстрее всего.

Уточняется, что СБУ открыла уголовные дела против шести компаний, которые осуществляли сомнительные закупки.

Напомним, в воскресенье, 24 мая, стало известно, что у 20 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы подтвержден коронавирус, включая главного врача. Учреждение занимается лечением пациентов с коронавирусной инфекцией.

Также "Страна" писала, что за прошедшие сутки, 24 мая, в Киеве коронавирус подтвердили у 29 человек. Из них трое медиков.