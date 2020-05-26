Предлагаем гороскоп на вторник, 26 мая, для всех знаков Зодиака. Сегодня придется потрудиться, чтобы достичь цели, а также заниматься деятельностью, которая вам не нравится. Не исключены недоразумения с близкими.

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Овен (21.03 - 20.04)

Овнам сегодня придется рассчитывать только на себя и принимать решения, основываясь на собственном мнении, а не чужих советах. Будьте осторожны с распространением конфиденциальной информации, иначе вы можете кому-то навредить, если сболтнете лишнее сплетнику. День подходит для планирования, для идей о том, как получить дополнительный заработок.

Телец (21.04 - 20.05)

У Тельцов день начнется энергично и даже напряженно. Окажется, что те, кто обещал вам помощь, не смогут выполнить обещаний. Но к вечеру ситуация улучшится. В течение дня вы сможете совершить какую-то удачную покупку и получить небольшой финансовый бонус.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Близнецам сегодня важно тщательно фильтровать окружение, поскольку есть риск, что вас хотят использовать или подставить. Прислушивайтесь к интуиции - она подскажет, кому можно доверять, а с кем лучше быть осторожным. День удачен для творческих занятий, обучения.

Рак (22.06 - 22.07)

У Раков сегодня многое пойдет не по плану, поскольку обстоятельства будут все время меняться. Постарайтесь принять реальность и откажитесь от попыток во чтобы то ни стало осуществлять намеченное. Подождите и вскоре все изменится в лучшую сторону. Паузу используйте, чтобы встретиться с теми, кто может вас подбодрить и поддержать.

Лев (23.07 - 23.08)

Львов может накрыть "лавина" из дел, отложенных на потом. Также вам придется столкнуться с результатами вашего долгого бездействия. К вечеру ситуация станет спокойнее и вы можете увидеть новые возможности и новые пути решения проблем.

Дева (24.08 - 23.09)

У Дев вторник будет беспокойным. Обстоятельства будут меняться и вы не сможете на это повлиять. Зато в чем вы будете сильны - так это в общении. Вы сможете убеждать и склонять на свою сторону. Сегодня может завязаться какое-то важное и полезное для вас знакомство.

Весы (24.09 - 23.10)

Расслабиться сегодня не получится - то и дело будут возникать авралы и ситуации, требующие вмешательства. Но ваш энтузиазм и энергия позволят все решить. День подходит для того, чтобы проявить инициативу в личных отношениях. Возможно вам кто-то давно нравится или вы хотите прояснить что-то с вашим давним партнером.

Скорпион (24.10 - 22.11)

День сегодня могут отравлять постоянные стычки и разногласия с окружающими. Так что постарайтесь быть помягче с критикой. Вторник подходит для обновления в доме. мелких покупок, которые улучшат быт. А вот от крупных лучше сегодня воздержаться.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы сегодня смогут расслабиться. День в целом пройдет спокойно и приятно. Вы сможете заручиться поддержкой и пониманием. В голову будут приходить интересные идеи и оригинальные решения давних вопросов, которые не давали вам покоя.

Козерог (22.12 - 20.01)

У Козерогов день может быть наполнен приятными сюрпризами, неожиданными подарками и незапланированными встречами. Вам будет приятно общаться. производить впечатление, а вот бытовые хлопоты могут утомить.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня будьте осторожны, чтобы не принять желаемое за действительное. Тем более, если рядом есть те, кто вам льстят или "кормят" обещаниями, которые не собираются выполнять. Постарайтесь сегодня быть сдержаннее, не выдавать лишнюю информацию.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыбы сегодня смогут раскрыть свои таланты и вспомнить о давнем хобби, которое может принести не только удовольствие, но и финансовое поощрение. Ваша голова сегодня будут работать на отлично и вы сможете подробно прописать план действий для важной для вас цели.