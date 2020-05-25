Бизнес в Украине начал выходить из карантина. С апреля число активных вакансий увеличилось почти на 30%, а водители ездят на 30% больше, чем до карантина.

Об этом говорится в сообщении платформы для работы с открытыми данными Опендатабот.

Как сообщается, сейчас на сайте Work.ua 31 900 активных вакансий, а до начала карантина их было 54 тыс.

При этом по числу новых регистраций ФОПов Украина почти вернулась к докризисным показателям - зарегистрировалось 4 775 предпринимателей.

Также отмечается, что сейчас в стране работают 69% от всех стране. Однако обороны общественного питания восстанавливаются не так быстро - сейчас они вернулись только к показателю в 51%.

"Сейчас водители ездят на 30% больше, чем они это делали до карантина. Активность пешеходов почти восстановилась на 90% по отношению к докарантинным показателям", - добавили в Опендатабот.

Напомним, после смягчения карантина у украинского бизнеса нашли почти 1300 нарушений.

Также мы писали, что в Одессе клубы и рестораны приняли смягчение карантина за его отмену, мэр Труханов грозит закрыть город.