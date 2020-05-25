Почти три миллиона гривен отсудил у государства бывший заместитель прокурора Херсонской области, который был уволен с должности, согласно закону о люстрации, в октябре 2014 года. Суд постановил восстановить экс-правоохранителя в должности и выплатить ему средний заработок за 5,5 лет вынужденного прогула работы.

Об этом идет речь в решении Николаевского окружного админсуда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Суд постановил признать противоправным и отменить приказ Генпрокуратуры от 23.10.2014 года об увольнении советника юстиции с должности заместителя прокурора Херсонской области и восстановить его в должности с 24 октября 2014 года. Также Херсонская облпрокуратура обязана выплатить правоохранителю 2 862 262 грн.

Стоит отметить, что решение о взыскании среднемесячного заработка суд впервые принял с учетом современных зарплат прокуроров, а не тех, которые были актуальны на день увольнения в 2014 году. Таким образом при расчете суммы задолженности суд учел повышение прокурорских должностных окладов. В решении суда указано, что должностной оклад заместителя руководителя областной прокуратуры с 16.01.2020 увеличился в 4,23 раза.

Ранее "Страна" писала о том, что в Сумах люстрированный прокурор отсудил миллион гривен у государства.

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