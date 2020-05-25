Украинец, захваченный пиратами в числе членов экипажа судна "Tommi Ritscher" в Гвинейском заливе еще 19 апреля, освобожден и прибыл в страну Евросоюза.

Об этом утром 25 мая в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Посольство Украины в Нигерии обеспечило миграционные и таможенные процедуры. Наш моряк уже в одной из стран ЕС. Вскоре будет репатриирован на Родину", - написал Кулеба.

Напомним, в начале мая вблизи порта Малабо (Экваториальная Гвинея) пираты напали на судно Rio Mitong. На нем был флаг Коморских островов, судовладелец - бельгийская компания Smart S & P SA. Сообщалось, что в результате нападения пираты вывезли в неизвестном направлении одного украинца - члена экипажа судна.