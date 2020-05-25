Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поздравил главу израильского правительства со вступлением в должность, а также попросил помощи в борьбе с коронавирусом.

Об этом говорится на сайте Президента Украины.

"Поздравляю вас с назначением на должность премьер-министра и завершением формирования правительства. Поражен вашей политической мастерством - история формирования правительства единства является невероятной", - сказал Зеленский.

Глава Украины добавил, что Украина и Израиль всегда были и впредь оставаться надежными друзьями и партнерами. Страны обговорили планы дальнейшего сотрудничества и договорились объединить усилия в борьбе с распространением коронавируса. По словам Нетаньяху, израильское правительство рассмотрит этот запрос Украины.

"Израиль - это пример эффективной борьбы с пандемией. Был бы благодарен вашему правительству за предоставление гуманитарной помощи, а также за обмен передовым опытом в борьбе с Covid-19" , - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что в условиях пандемии поддержка двусторонней торговли имеет особо важное значение для обеих стран. Он призвал израильскую сторону в кратчайшие сроки завершить ратификацию двустороннего Соглашения о свободной торговле, подписанного 21 января 2019 года. Собеседники также обсудили проекты в Украине, в частности - участие в строительстве международного аэропорта в Черкассах и автодороги.

Нетаньяху пригласил Владимира Зеленского посетить Израиль после стабилизации ситуации с пандемией коронавируса.

Напомним, в прошлом месяце в Израиле состоялись внеочередные выборы в парламент. Партия Нетаньяху "Ликуд" победила с небольшим перевесом, после чего, несмотря на карантин, оппозиция вывела на митинг за его отставку 2 тысячи человек.