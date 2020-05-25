Тесты на коронавирус народных депутатов от фракции "Батькивщина" после заражения COVID-19 их коллеги Олега Мейдича оказались отрицательными. В связи с этим они прекратили самоизоляцию.

Об этом лидер фракции Юлия Тимошенко сообщила на своей странице в Facebook в понедельник, 25 мая.

"Самоизоляция завершена - "Батькивщина" возвращается к работе. ПЦР-тесты всех депутатов фракции, которые мы сдали после подтверждения COVID-19 у нашего коллеги, отрицательные. Наша команда возобновляет работу по обычному графику", - написала Тимошенко.

Также она пожелала Мейдичу скорейшего выздоровления.

Кроме того, Тимошенко призвала граждан страны во время ослабления карантина продолжать сохранять бдительность и не пренебрегать правилами.

Как писала "Страна", нардеп от фракции "Батькивщина" Олег Мейдич заболел COVID-19. Из-за этого вся фракция "Батькивщина" ушла в самоизоляцию и со среды, 20 мая, отсутствует на заседаниях Верховной Рады. Также из-за болезни депутата Верховная Рада перешла в комитетский режим работы 21 и 22 мая вместо пленарных заседаний.