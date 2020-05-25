В понедельник, 25 мая, с территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры сняли карантинные ограничения, однако людей там пока что нет из-за дождя. При этом монахи рассказали, что практически все из них здоровы, а на территории святыни действуют ограничения, введенные для избежания новых вспышек коронавируса.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Полицию сняли сегодня утром", - сказал один из монахов.

Еще одной причиной отсутствия прихожан называют то, что люди пока не знают об открытии Лавры.

С Киево-Печерской Лавры сняли карантинные ограничения. Фото: Страна

"Жизнедеятельность Лавры происходит в соответствии с нормами, которые определены Кабинетом Министров. В частности его решением о проведении богослужений во время второго этапа ослабления карантина с 22 мая при обязательном соблюдении дистанции между верующими. На каждые 10кв/м должны присутствовать не более одного человека", - рассказал митрополит Антоний, который управляет делами УПЦ.

С Киево-Печерской Лавры сняли карантинные ограничения. Фото: Страна

Также один из священников рассказал, что практически все монахи Лавры здоровы.

"Практически все монахи здоровы. Остались ограничение относительно соблюдения дистанции, но это ограничение касается всех сфер жизнедеятельности в стране", - говорит монах.

С Киево-Печерской Лавры сняли карантинные ограничения. Фото: Страна

С Киево-Печерской Лавры сняли карантинные ограничения. Фото: Страна

Напомним, с 5 апреля доступ верующих на территорию Лавры был полностью прекращен из-за вспышки коронавирусной инфекции. Десятки священнослужителей заразились COVID-19.

Последняя вспышка коронавируса произошла в начале мая. Тогда из 68 новых случаев коронавируса, которые выявили в Киеве в течение суток, 17 обнаружили в Киево-Печерской Лавре.