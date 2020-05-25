Экспорт за рубеж украинской рабочей силы, как оказалось, может быть с нежелательной нагрузкой в виде коронавируса Covid-19. Как выяснилось, на одном из авиарейсов, доставивших украинских заробитчан на сезонную работу за границу, обнаружили человека, зараженного коронавирусом.

Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на три независимых источника.

"Вспомните, как много говорили об авиарейсах с работниками из Украины. Публично сообщалось о трех выполненных рейсах. Одна из причин того, что сейчас этих разговоров стало меньше - то, что на одном из рейсов выявили коронавирусного больного", - уверяют источники.

После такого случая, все пассажиры, которые должны были поехать на поля из аэропорта, вместо этого отправились на изоляцию.

Напомним, что авиарейсы из Украины состоялись в Финляндию, Австрию и Великобританию. Из этих государств обязательное тестирование по прилету проводит только Австрия.

Стоит добавить, что в Европе с недоверием относятся к украинской статистике по коронавирусу.

ЕС просто не верит в те данные, которые предоставляет украинская власть. Об этом открыто говорят дипломаты на дискуссиях, которые ведутся на совещаниях европейских послов. Общее мнение евродипломатов - Украина просто не знает о реальном уровне заболеваемости.

А последние события, такие как признаки подтасовки статистики украинской властью, хаотичное внедрение и снятие карантина - лишь добавляют сомнений.

Напомним, что две недели назад Европейское агентство по авиабезопасности внесло аэропорты в Киеве и Черновцах в список особо опасных по риску заражения Covid-19. И как следствие, у авиакомпаний Евросоюза меньше оснований для того, чтобы открывать рейсы из Украины.

По данным на 25 мая, в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 21 245 человек.

Так же мы в материале "Был безвиз, стал безвыезд", мы рассказывали как украинские заробитчане могут уехать в Европу.