В рамках проекта "Всеукраинская школа онлайн" для пятого класса о пасхальных традициях за границей школьникам рассказала женщина на фоне радужного флага, который считается символом ЛГБТ-сообщества.

Видео опубликовано в YouTube.

Учитель представила детям спикера как своего "хорошего друга, чудесную женщину и фантастического учителя" Оленку Марченко.

"Она расскажет об украинских традициях за границей. Она расскажет о своих семейных традициях и о том, как они празднуют Пасху", - сообщила учительница.

Оленка Марченко рассказала, что она родилась в Англии, а ее родители - в Украине. Также, по ее словам, она принадлежит к украинскому сообществу. Когда она жила в Германии, также в украинском сообществе, Пасха была очень особенным праздником, на который было принято ходить в церковь.

"Как вы поняли, я очень люблю цвета, поэтому у меня была разноцветная и очень яркая пасхальная корзина с писанками", - сообщила женщина.

Кроме того, она рассказала, как праздновала Пасху со своей подругой ("girlfriend"), которая была с ней за границей, вышила ей рушнык.

Отрывок о Пасхе - с 21:00

Напомним, на онлайн-уроке истории учитель надела на голову кастрюлю, чтобы рассказать детям про Евромайдан.