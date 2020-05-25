Россия распространяет дезинформацию и сеет раздор в Соединенных Штатах перед президентскими выборами в ноябре, с целью запятнать кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Таким образом объясняют публикацию пленок с разговорами на тот момент президента Украины Петра Порошенко с куратором Украины в США - вице-президентом Джо Байденом в редакционной статье близкой к демократам газеты The Washington Post.

Статья носит красноречивая название: "Нет, скандала Байден-Украина не будет".

Как пишет издание, сын президента Трампа, Дональд Трамп-младший, который в свое время приветствовал российскую помощь в борьбе против Хиллари Клинтон на выборах 2016 года, уже обнародовал записи в Twitter, добавив, что это нанесет удар по Байдену. На это заявление вашингтонский журнал отвечает, что на самом деле Байден вообще не испытает никакого удара от обнародования записи. В то же время лидеры республиканцев в Конгрессе США уже "приложили усилия для распространения мифа о скандальных действиях Байдена в Украине", говорится в статье.

The Washington Post указывает, что записи поступили от украинского парламентария Андрея Деркача, которого издание связывает не много не мало "с российским шпионским ведомством" (что за ведомство - ФСБ, СВР или военная разведка - не уточняется). Деркач говорит, что из этих записей следует, что Байден оказывал давление в 2015 году на тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, чтобы тот оказал помощь украинской газовой компании Burisma, на которую работал сын Байдена - Хантер.

Но, как заявляет издание, нигде на записи не слышно, что Байден обсуждает дела, связанные с компанией Burisma или с его сыном. Американский журнал делает вывод, что на аудиозаписи, предоставленной Деркачем, "нет ничего нового".

В то же время, со своей стороны, нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что записанный разговор "может быть воспринят как государственная измена". Впрочем, внимание Зеленского концентрируется не на Байдене, а скорее на политическом оппоненте президента Украины - Петре Порошенко, говорится в статье.

В связи с этим близкая The Washington Post пишет, что используя "пленки Деркача" в своих внутриполитических целях, Зеленский "должен понимать", что примыкая к кампании против Байдена, он "может поставить под угрозу долгосрочные отношения между Украиной и США".

Напомним, что Офис генпрокурора завел дело о госизмене Порошенко в связи с записями разговоров с Байденом.

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