В Национальной полиции организовали Департамент защиты интересов общества и государства, однако информация о его структуре, количестве состава, функциях и полномочиях засекречена.

Об этом говорится в ответе на запрос Центра противодействия коррупции.

"На запрос Центра противодействия коррупции в Нацполиции ответили, что в ее составе создано новое подразделение – Департамент защиты интересов общества и государства. Ни его функции, ни полномочия, ни структура не раскрываются".

Как указано в ответе, сведения о структуре, общей численности, задачах и функциях Департамента "являются служебной информацией".

По информации ЦПК, новый департамент "унаследовал функции экономического", но будет покрываться за ширмой "служебной информации".

Напомним, в начале осени 2019 года правительство расформировало Департамент защиты экономики Нацполиции. Мотивировали это тем, что полиция не должна вмешиваться в деятельность бизнеса. Президент Владимир Зеленский и представители его команды неоднократно говорили о необходимости создания нового независимого органа экономической безопасности. Президент даже подавал законопроект и потребовал принятия его до 2020 года. Но пока новый орган так и не создали.

Как сообщалось, СБУ предложит свой вариант трансформации экономического подразделения и управления "К".