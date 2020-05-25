В Киеве, где сегодня, 25 мая, после карантина открылось метро, старт следующего этапа ослабления карантина запланирован на 1 июня. В этот день в столице откроют детские сады, спортзалы, пляжи и зоны отдыха у водоемов, а также городские кладбища.

Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 мая сообщил мэр Киева Виталий Кличко, видео опубликовано в Facebook.

Так, по словам Кличко, городская комиссия по чрезвычайным ситуациям постановила, что с 1 июня в Киеве смогут возобновить работу после карантина:

детские сады;

спортивные комплексы и залы, фитнес-центры (кроме бассейнов);

детско-юношеские спортивные школы;

пляжи и зоны отдыха у водоемов;

городские кладбища (снимаются ограничения на посещение);

учреждения профессионально-технического и высшего образования для выпускников и абитуриентов.

Между тем, прошлый, второй этап послаблений карантина в столице начался 23 мая. В этот день, как напомнил Кличко, открылись магазины площадью до 1 тыс кв.м и возобновил работу в обычном режиме наземный общественный транспорт.

"С соблюдением норм и регламентов он должен перевозить пассажиров в пределах количества мест для сидения. В воскресенье по графику выходного дня на линиях работали 191 автобус, более 250 троллейбусов, 125 трамваев и 60 маршруток "Киевпастранса". Также с субботы перевозят пассажиров и маршрутки частных перевозчиков. В воскресенье их в городе работало 770 единиц", - сказал мэр Киева.

По его словам, весь подвижной состав обязательно проходит дезинфекцию. В транспорте обязательный масочный режим - как для водителей и кондукторов, так и для пассажиров.

С понедельника, 25 мая, в столице возобновили работу промышленные и сельскохозяйственные ярмарки. Их посетители тоже должны обязательно носить маски.

Помимо прочего, в столице с 23 мая открыты спортивные и детские площадки в парках и скверах и на придомовых территориях.

"Я хочу обратиться ко всем: мы начали второй этап ослабления ограничений в столице. И очень важно, насколько киевляне будут соблюдать правила безопасности. Насколько сознательно будут относиться к ситуации. Потому, когда открыли столько мест публичного пользования - важно не допустить всплеска вируса… Поэтому призываю всех ответственно относиться к своему здоровью и здоровью людей, которые рядом. Общественным транспортом пользуйтесь только при необходимости и с соблюдением всех правил безопасности", - сказал Кличко

Кличко также напомнил, что в рабочие дни продолжается ограничения на въезд крупногабаритного транспорта на четырех въездах в Киев - на Житомирском, Бориспольском, Одесском и на Гостомельском шоссе. Действует ограничение утром, с 7.00 до 10.00, и вечером, с 17.00 до 20.00.

Кличко о том, что откроют с 1 июня - с 06:13

Напомним, по словам Виталия Кличко, ТРЦ в Киеве могут открыть до конца недели, но без детских зон.

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